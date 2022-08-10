Источник: «Торино» арендует Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа

Алексей Миранчук Фото: globallookpress.com
По данным источника, клубы уже согласовали условия трансфера. Туринцы арендуют россиянина с правом выкупа за 12 миллионов евро.
Ожидается, что 11 августа Миранчук пройдет медосмотр и подпишет контракт с новым клубом.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход футболиста, в связи с чем переговоры между клубами приостановились.
Напомним, российский полузащитник перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В 56 матчах за команду Алексей забил девять голов и отдал семь результативных передач.
В 19 матчах прошлого сезона Серии А Миранчук забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.