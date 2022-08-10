Источник: «Торино» арендует Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа

Полузащитникпродолжит карьеру в сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, клубы уже согласовали условия трансфера. Туринцы арендуют россиянина с правом выкупа за 12 миллионов евро.

Ожидается, что 11 августа Миранчук пройдет медосмотр и подпишет контракт с новым клубом.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заблокировал переход футболиста, в связи с чем переговоры между клубами приостановились.

Напомним, российский полузащитник перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В 56 матчах за команду Алексей забил девять голов и отдал семь результативных передач.

В 19 матчах прошлого сезона Серии А Миранчук забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.