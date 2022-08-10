Гласнер: Матч против победителя Лиги чемпионов — это высший уровень футбола

Главный тренер «Айнтрахта»поделился ожиданиями от матча против «Реала» в Суперкубке УЕФА.

«"Реал" блестяще разгоняет атаки. Они держат мяч, а затем внезапно ускоряются. Винисиус и Бензема играют в стенку, а затем все происходит на раз-два. Матч против победителя Лиги чемпионов — это высший уровень футбола. Поэтому и мы хотим сыграть на самом высоком уровне.

Наша цель — не оставлять так много свободных зон сопернику, как в матче с "Баварией" (1:6). Мы должны сыграть компактнее, с уважением отнестись к их мастерской игре в нападении, но нужно верить в себя и наш бойцовский дух.

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Если получится нащупать проблемные места у "Реала" и воспользоваться этими дырами, то сможем доставить проблемы сопернику. Возможно, сможем привезти во Франкфурт еще один трофей», — цитирует Гласнера пресс-служба УЕФА.

Матч «Реал» — «Айнтрахт» состоится в среду, 10 августа, в Хельсинки (Финляндия). Начало встречи в 22:00 по московскому времени