«Рома» — «Шахтер»: счет матча 5:0, обзор голов

Римскаяодержала домашнюю победу над донецким(5:0) в товарищеском матче, прошедшем на арене «Олимпико».

Голами в составе победителей отличились Лоренцо Пеллегрини, Джанлука Манчини, Николо Дзаньоло и Эдоардо Бове.

Еще один мяч в свои ворота срезал защитник «горняков» Ефим Конопля.

По две гостевых передачи записали на свой счет Тэмми Абрахам и Стефан Эль-Шаарави.

За «Рому» дебютировал полузащитник Джоржиньо Вейналдум.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Рома — Шахтёр Д 5:0 Голы: 1:0 Лоренцо Пеллегрини (19'), 2:0 Джанлука Манчини (41'), 3:0 Yukhym Konoplya (автогол) (45 + 1'), 4:0 Николо Дзаньоло (59'), 5:0 Эдоардо Бове (87') Рома: Руй Патрисиу (Миле Свилар, 46'), Джанлука Манчини (Эдоардо Бове, 66'), Мараш Кумбула (Крис Смоллинг, 46'), Матиас Винья (Рожер Ибаньес, 46'), Зеки Челик (Рик Карсдорп, 46'), Лоренцо Пеллегрини (Filippo Tripi, 80'), Неманья Матич (Бриан Кристанте, 46'), Леонардо Спинаццола (Стефан Эль-Шаарави, 58'), Пауло Дибала (Felix Afena-Gyan, 80'), Николо Дзаньоло (Жоржиньо Вейналдум, 65'), Тэмми Абрахам (Эльдор Шомуродов, 80') Шахтёр Д: Андрей Кулаков (Даниил Сикан, 46'), Mykhailo Mudryk (Дмитрий Топалов, 62'), Neven Djurasek (Виктор Корниенко, 46'), Владислав Вакула (Артем Бондаренко, 46'), Богдан Михайличенко (Андрей Тотовицкий, 46'), Георгий Судаков (Oleh Ocheretko, 46'), Николай Матвиенко (Игорь Кирюханцев, 77'), Сергей Кривцов (Eduard Kozik, 62'), Валерий Бондарь (Алексей Кащук, 46'), Yukhym Konoplya (Marian Faryna, 77'), Анатолий Трубин (Андрей Пятов, 46')

В первом туре серии А «Рома» 14 августа встретится с «Салернитаной».