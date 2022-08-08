ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Давид Де ХеаШоу ужасов на «Олд Траффорд». Провальный дебют Тен Хага подчеркивает необходимость новых трансферов
  • 00:21
    • Самсонова выиграла турнир в Вашингтоне
  • 22:00
    • «Ростов» победил «Оренбург» в матче с тремя пенальти
  • 21:56
    • «Сочи» удержал домашнюю победу над «Пари НН»
  • 20:52
    • Хет-трик Мораты помог «Атлетико» разгромить «Ювентус»
  • 20:29
    • Дубль Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом»
    Все новости спорта

    «Рома» забила пять безответных мячей «Шахтеру»

    «Рома» — «Шахтер»: счет матча 5:0, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Товарищеские матчи Рома Серия A Футбол Италии Шахтер Донецк Премьер-лига (Украина) Футбол Украины
    Римская «Рома» одержала домашнюю победу над донецким «Шахтером» (5:0) в товарищеском матче, прошедшем на арене «Олимпико».

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Голами в составе победителей отличились Лоренцо Пеллегрини, Джанлука Манчини, Николо Дзаньоло и Эдоардо Бове.

    Еще один мяч в свои ворота срезал защитник «горняков» Ефим Конопля.

    По две гостевых передачи записали на свой счет Тэмми Абрахам и Стефан Эль-Шаарави.

    За «Рому» дебютировал полузащитник Джоржиньо Вейналдум.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Рома — Шахтёр Д 5:0
    Голы: 1:0 Лоренцо Пеллегрини (19'), 2:0 Джанлука Манчини (41'), 3:0 Yukhym Konoplya (автогол) (45 + 1'), 4:0 Николо Дзаньоло (59'), 5:0 Эдоардо Бове (87') Рома: Руй Патрисиу (Миле Свилар, 46'), Джанлука Манчини (Эдоардо Бове, 66'), Мараш Кумбула (Крис Смоллинг, 46'), Матиас Винья (Рожер Ибаньес, 46'), Зеки Челик (Рик Карсдорп, 46'), Лоренцо Пеллегрини (Filippo Tripi, 80'), Неманья Матич (Бриан Кристанте, 46'), Леонардо Спинаццола (Стефан Эль-Шаарави, 58'), Пауло Дибала (Felix Afena-Gyan, 80'), Николо Дзаньоло (Жоржиньо Вейналдум, 65'), Тэмми Абрахам (Эльдор Шомуродов, 80') Шахтёр Д: Андрей Кулаков (Даниил Сикан, 46'), Mykhailo Mudryk (Дмитрий Топалов, 62'), Neven Djurasek (Виктор Корниенко, 46'), Владислав Вакула (Артем Бондаренко, 46'), Богдан Михайличенко (Андрей Тотовицкий, 46'), Георгий Судаков (Oleh Ocheretko, 46'), Николай Матвиенко (Игорь Кирюханцев, 77'), Сергей Кривцов (Eduard Kozik, 62'), Валерий Бондарь (Алексей Кащук, 46'), Yukhym Konoplya (Marian Faryna, 77'), Анатолий Трубин (Андрей Пятов, 46')

    В первом туре серии А «Рома» 14 августа встретится с «Салернитаной».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Огорчит ли «Реймс» «Марсель»?
  • «Марсель» — «Реймс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Одержит ли «Вест Бромвич» первую победу в новом сезоне?
  • «Вест Бромвич» — «Уотфорд». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • В дерби Татарстана забьют не все
  • «Нефтехимик» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.41
  • Экспресс дня 8 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Балтика — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Бублик — Бруксби
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Серундоло — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Маррей — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Карацев — Кресси
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Тигре — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры