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    «Ростов» победил «Оренбург» в матче с тремя пенальти

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    В матче 4-го тура чемпионата России «Ростов» одержал домашнюю победу над «Оренбургом» со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт в добавленное к первому тайму время. Полоз прокинул мяч в штрафную «Оренбурга», где получил по ногам от Павловца. Сам пострадавший по центру ворот исполнил 11-метровый удар, в то время как Гошев завалился в угол.

    На 60-й минуте Эктов в штрафной «Оренбурга» завалил Комличенко. Николай с «точки» пробил впритирку со штангой, без шансов для вратаря.

    На 69-й минуте пенальти был назначен в ворота «Ростова» — Песьяков сфолил на Воробьёве. Дмитрий с «точки» уверенно пробил по центру ворот.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ростов — Оренбург 2:1
    Голы: 1:0 Poloz D. (пенальти) (45+1'), 2:0 Komlichenko N. (пенальти) (60'), 2:1 Vorobyev D. (пенальти) (69') Ростов: Bayramyan K. (Ntumba A., 90'), Chernov E., Glebov D., Komlichenko N. (Golenkov E., 85'), Melekhin V., Osipenko M., Pesjakov S., Poloz D. (Tugarev R., 78'), Shchetinin K. (Mironov A., 77'), Silyanov A., Utkin D. Оренбург: Ayupov T., Basic I., Ektov A., Goshev E., Gurtsiyev B., Kovalev Y. (Gojkovic R., 48'), Malykh A. (Poluyakhtov V., 46'), Oganesyan S. (Vera L., 46'), Pavlovets A., Sivakov M., Vorobyev D. (Titkov N., 77') Предупреждения: Sivakov M. (1'), Malykh A. (33'), Pavlovets A. (34'), Ektov A. (59'), Pesjakov S. (68'), Utkin D. (90+1'), Mironov A. (90+3')

    «Ростов» набрал восемь очков и догнал делящих третью и четвертую строчки таблицы РПЛ «Зенит» и «Динамо». Уральцы с тремя очками остались на 11-й позиции.

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре «Ростов» 14 августа на выезде сыграет против «Нижнего Новгорода». «Оренбург» в этот же день примет на своем стадионе «Торпедо».

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