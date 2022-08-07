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    «Краснодар-2» поделил очки с «КАМАЗом», «Кубань» разгромила «Волгу»

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ Футбол России Краснодар-2 Кубань КамАЗ Волга НН
    Челнинский «КАМАЗ» на своем поле сыграл вничью с ФК «Краснодар-2» (1:1) в матче 4-го тура Первой лиги.

    КАМАЗ — «Краснодар-2»
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    КАМАЗ — «Краснодар-2»

    Счет в матче был открыт на 28-й минуте. Разыграли угловой хозяева, после чего с мячом в чужой штрафной оказался Гаглоев и покатил поперек на Валентина Пальцева, который в падении вколотил снаряд точно в дальний нижний угол.

    На 54-й минуте удалось сравнять счет гостям. Кокоев подхватил мяч на фланге и отдал в центр на Апекова, который тут же продлил на дальнюю штангу, где никем не прикрытый Дмитрий Пивоваров вколотил мяч точно под перекладину.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    КамАЗ — Краснодар-2 1:1
    Голы: 1:0 Paltsev V. (28'), 1:1 Pivovarov D. (55') КамАЗ: Mamin A., A.A. (Mokhammad A., 64'), Ayukin R., Gagloev A. (Talikin D., 86'), Golyatov I. (Serchenkov S., 64'), Kirillov Y., Paltsev V. (Kirsanov N., 42'), Polyutkin A., Shamkin D. (Babaev V., 64'), Svezhov V., Tolstopyatov N. Краснодар-2: Grishin V., Apekov R. (Plotnikov N., 80'), Gayvoronskiy D., Harutyunyan G., Khalnazarov R. (Bogdanets K., 70'), Kokoev D. (Komar S., 90'), Nduka I. D., Oznobikhin O. (Popov O., 70'), Pivovarov D. (Logachev B., '), Samko V., Zhilkin G. Предупреждения: Shamkin D. (37'), A.A. (58'), Tolstopyatov N. (83'), Pivovarov D. (87'), Svezhov V. (90+1')

    КАМАЗ лидирует в турнирной таблице Первой лиги с 10 очками. В активе «Краснодара-2» 7 очков и 7-я строчка.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В параллельном матче ульяновская «Волга» на своем поле уступила краснодарской «Кубани» — 1:4.

    Уже на 9-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Нури Абдоков ворвался в чужую штрафную и получил по ногам от Хабибуллина.

    Сам Абдоков уверенно подошёл к «точке» и ударил в правый угол, а Полетаев прыгнул в левый.

    На 28-й минуте Мосейчук ворвался в штрафную «Волги», затем сместился в центр и Рахманов его сбил, заработав еще один пенальти.

    В этот раз пробил с одиннадцати метров Максим Сидоров — мяч полетел в левый угол, вратарь снова не угадал.

    Счет стал крупным в добавленное к первому тайму время. «Кубань» провела удачную и стремительную атаку, после чего Илья Мосейчук пробил по воротам и мяч полетел мимо вратаря в ближний угол.

    На 66-й минуте пенальти был назначен уже в ворота гостей — защитник Хомуха сбил Джикию в штрафной. Чингиз Магомадов отправил мяч рядом с левой от себя стойкой низом.

    Победную точку в матче гости поставили на 81-й минуте — Андреа Чуканов замкнул мяч в ворота головой после передачи с фланга поля.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Волга Ульяновск — Кубань 1:4
    Голы: 0:1 Abdokov N. (пенальти) (10'), 0:2 Sidorov M. (пенальти) (29'), 0:3 Moseychuk I. (45+1'), 1:3 Magomadov C. (пенальти) (66'), 1:4 Chukanov A. (81') Волга Ульяновск: Poletaev V., A.A., Bilalov B. (Dzhikiya T., 46'), Efremov D., Khabibullin A., Krotov A. (Geryugov A., 55'), Magomadov C., Muromskiy N. (Makhmutov R., 46'), Paskin G. (Tsygantsov A., 46'), Rakhmanov D. (Morozov K., 80'), Rakhmanov D. (Morozov K., 80') Кубань: Nesterenko Y., Abdokov N. (Yugaldin D., 85'), Bairyev A., Bezdenezhnykh I., Gudkov Y. (Golosov I., 85'), Khomukha I., Makhatadze G. (Gorovykh D., 68'), Moseychuk I., Rodin D. (Takazov S., 76'), Sidorov M., Solop A. (Chukanov A., 68') Предупреждения: Khabibullin A. (9'), Geryugov A. (59'), Khomukha I. (66'), Moseychuk I. (87')

    «Кубань» набрала 7 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице первой лиги. У «Волги» одно очко и 17-я позиция.

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