«Краснодар-2» поделил очки с «КАМАЗом», «Кубань» разгромила «Волгу»

Счет в матче был открыт на 28-й минуте. Разыграли угловой хозяева, после чего с мячом в чужой штрафной оказался Гаглоев и покатил поперек на Валентина Пальцева, который в падении вколотил снаряд точно в дальний нижний угол.
На 54-й минуте удалось сравнять счет гостям. Кокоев подхватил мяч на фланге и отдал в центр на Апекова, который тут же продлил на дальнюю штангу, где никем не прикрытый Дмитрий Пивоваров вколотил мяч точно под перекладину.
КАМАЗ лидирует в турнирной таблице Первой лиги с 10 очками. В активе «Краснодара-2» 7 очков и 7-я строчка.
В параллельном матче ульяновская «Волга» на своем поле уступила краснодарской «Кубани» — 1:4.
Уже на 9-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Нури Абдоков ворвался в чужую штрафную и получил по ногам от Хабибуллина.
Сам Абдоков уверенно подошёл к «точке» и ударил в правый угол, а Полетаев прыгнул в левый.
На 28-й минуте Мосейчук ворвался в штрафную «Волги», затем сместился в центр и Рахманов его сбил, заработав еще один пенальти.
В этот раз пробил с одиннадцати метров Максим Сидоров — мяч полетел в левый угол, вратарь снова не угадал.
Счет стал крупным в добавленное к первому тайму время. «Кубань» провела удачную и стремительную атаку, после чего Илья Мосейчук пробил по воротам и мяч полетел мимо вратаря в ближний угол.
На 66-й минуте пенальти был назначен уже в ворота гостей — защитник Хомуха сбил Джикию в штрафной. Чингиз Магомадов отправил мяч рядом с левой от себя стойкой низом.
Победную точку в матче гости поставили на 81-й минуте — Андреа Чуканов замкнул мяч в ворота головой после передачи с фланга поля.
«Кубань» набрала 7 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице первой лиги. У «Волги» одно очко и 17-я позиция.