«РБ Лейпциг» очень хочет сохранить в команде Йошко Гвардиола

20-летним защитником «РБ Лейпцига» и сборной Хорватииинтересуются «Челси» и «Манчестер Сити», но немецкий клуб готов любыми способами оставить игрока в команде и готовит для серба новый улучшенный контракт, сообщает Bild

По информации источника, «Лейпциг» готов предложить Гвардиолу обновлённую версию контракта — он всё так же будет длиться до конца сезона-2025/2026, но зарплата футболиста увеличится с € 2 млн в год до € 7 млн в год.

Сообщается, что у клуба хорошие шансы сохранить игрока таким путём, так как хорват чувствует себя комфортно в «Лейпциге» и ценит уважение со стороны руководства.

Ранее издание сообщило, что «Лейпциг» отклонил предложение «Манчестер Сити» в € 80 млн. А лондонский «Челси» предлагал «Лейпцигу» обменять защитника Гвардиола на форварда Тимо Вернера, но так же получили отказ.