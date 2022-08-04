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    Сесар Аспиликуэта остается в «Челси»

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    Защитник и капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта подпишет с клубом новый контракт до конца сезона 2023/2024. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере».

    Сесар Аспиликуэта
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    Сесар Аспиликуэта

    Ранее различные источники указывали на то, что Аспиликуэта полон решимости перейти в каталонский клуб «Барселона», но главный тренер «Челси» Томас Тухель хотел оставить капитана в своей команде. Также, по сведениям различных источников, трансфер испанца в «Барселону» заблокировал лично владелец «аристократов» Тодд Боули.

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    • Сесар Аспиликуэта провёл в «Челси» уже десять сезонов. Испанцу осталось провести 26 матчей, чтобы достичь отметки в 500 официальных игр за лондонский гранд.

    В прошлом сезоне 32-летний Сесар Аспиликуэта провёл 47 матчей во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и тремя ассистами.

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