Сесар Аспиликуэта остается в «Челси»

Защитник и капитан лондонского «Челси»подпишет с клубом новый контракт до конца сезона 2023/2024. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере»

Ранее различные источники указывали на то, что Аспиликуэта полон решимости перейти в каталонский клуб «Барселона», но главный тренер «Челси» Томас Тухель хотел оставить капитана в своей команде. Также, по сведениям различных источников, трансфер испанца в «Барселону» заблокировал лично владелец «аристократов» Тодд Боули.

Сесар Аспиликуэта провёл в «Челси» уже десять сезонов. Испанцу осталось провести 26 матчей, чтобы достичь отметки в 500 официальных игр за лондонский гранд.

В прошлом сезоне 32-летний Сесар Аспиликуэта провёл 47 матчей во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и тремя ассистами.