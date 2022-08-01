Неймар: Я доволен победой в Суперкубке Франции

Нападающий «ПСЖ»прокомментировал победу над «Нантом» (4:0) в матче за Суперкубок Франции.

«Я доволен, мы провели очень хорошую игру с командой. Очень важно начать сезон с победы, а в этом матч еще и трофей выиграть. Новый Месси в "ПСЖ"? Я думаю, что люди слишком много говорят.

Они не знают, что происходит каждый день, что происходит внутри. Лео — он всегда Лео, это не меняется, он продолжает делать разницу. Он приспосабливается.

Конечно, мы надеемся, что все пройдет хорошо для нас троих — для меня, для Лео, для Килиана Мбаппе. Если все трое из нас будут в порядке, это, конечно, будет хорошо для команды», — приводит слова Неймара RMC Sport.