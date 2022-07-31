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    Соболев: После второго мяча чуть-чуть расслабились, но потом пришли в себя

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    Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился впечатлениями после матча 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1).

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «Впечатления от победы отличные! Замена на 60 минуте, расстроился? Конечно, всегда хочется играть больше, но я уважаю решение нашего тренера.

    После второго мяча чуть-чуть расслабились, но потом пришли в себя, довели дело до победы.

    Доволен ли стартом сезона? Мы были бы довольны, если бы набрали 9 очков из трех игр. Великолепный гол сегодня? Да, ничего такой.

    "Спартак" всегда должен бороться за чемпионство. Да, "Зенит" сильнее на бумаге, спору нет. Но это только на бумаге. Нам нужно всем верить в чемпионство, иначе смысл нахождения в команде.

    Почему все отхватывают от "Зенита" по много мячей? Они хорошо играют в Питере. Бывает такое, что у них залетает на домашнем стадионе абсолютно все», — сказал Соболев «Спорт-Экспрессу».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак», набравший семь очков, присоединился к лидирующим в турнирной таблице петербургскому «Зениту» и ЦСКА. «Оренбург» с тремя очками идет на десятой строчке.

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