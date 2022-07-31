ПСЖ — «Нант»: счет матча 4:0, обзор голов

стал обладателем Суперкубка Франции-2022, одержав победу над(4:0) в открывающем сезон матче, прошедшем на арене «Блюмфильд» в Тель-Авиве (Израиль).

Счет в матче был открыт на 22-й минуте. Неймар пасом через центр разрезал оборону «Нанта», Лионель Месси подхватил мяч после небольшого рикошета, обыграл вратаря и поразил цель.

В добавленное к первому тайму время Неймар взялся за исполнение штрафного удара, закрутив мяч в ближнюю девятку ворот «Нанта».

На 57-й минуте прошёл заброс за спины защитникам «Нанта», Сарабия в подкате продолжил на дальнюю штангу, откуда Серхио Рамос красиво пяткой направил мяч в угол ворот.

На 81-й минуте Жан-Шарль Кастеллетто откровенно завалил Неймара в штрафной «Нанта». Результатом стало пенальти и удаление для защитника. Неймар с «точки» издевательски красиво покатил мяч в угол ворот, оформив дубль.

Футбол. Франция. Суперкубок ПСЖ — Нант 4:0 Голы: 1:0 Лионель Месси (22'), 2:0 Неймар (45 + 5'), 3:0 Серхио Рамос (57'), 4:0 Неймар (пенальти) (82') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос, Маркос Маркиньос, Преснел Кимпембе, Ашраф Хакими (Норди Мукиэле, 78'), Марко Верратти (Леандро Паредес, 78'), Витор Феррейра (Перейра Данилу, 68'), Нуну Мендеш (Хуан Бернат, 68'), Пабло Сарабия (Arnaud Kalimuendo, 84'), Лионель Месси, Неймар Нант: Моузес Саймон, Эванн Гессан (Sebastien Corchia, 78'), Людовик Блас, Деннис Аппиа (Фабио да Силва, 78'), Педро Чиривелья (Мостафа Мохамед, 64'), Мусса Сиссоко, Маркус Коко (Самуэль Мутуссами, 64'), Николя Паллуа, Андрей Жиротто, Жан-Шарль Кастеллетто, Альбан Лафон Предупреждения: Витор Феррейра (16'), Маркус Коко (39'), Самуэль Мутуссами (75') Удаление: Жан-Шарль Кастеллетто (81')

Благодаря этой победе «ПСЖ» стал 11-кратным обладателем Суперкубка Франции.