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    Стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА

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    Стали известны стартовые составы «Пари Нижнего Новгорода» и ЦСКА на матч третьего тура Российской Премьер-Лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Александров, Юлдошев, Калинский, Рыбчинский, Майга, Кротов, Милсон.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Кучаев, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Чалов.

    После двух туров московский ЦСКА занимает второе место с шестью очками в активе. «Пари Нижний Новгород» (1) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

    Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.

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