ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» Прелюдия к сезону. Нуньес затмил Холанна и Альвареса в матче за Суперкубок
  • 10:51
    • Московское «Динамо» опубликовало заявление по поводу ухода Варелы в «Фламенго»
  • 08:42
    • Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага перейдет в «Наполи»
  • 08:29
    • «Фламенго» сообщил о переходе Варелы
  • 08:17
    • «Реал» обыграл «Ювентус» благодаря голам Бензема и Асенсио
  • 08:04
    • «Барселона» выиграла у «Нью-Йорк Ред Буллз»
    Все новости спорта

    Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи доволен новичками своей команды

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Ювентус
    Игрок сборной Италии и капитан туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился своим мнением о новых игроках клуба, которые пришли этим летом в стан «черно-белых».

    Леонардо Бонуччи
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леонардо Бонуччи

    «Нам повезло переманить в свой состав таких игроков, как Анхель ди Мария и Поль Погба: первый уже знает, что такое "Ювентус", а второй сам по себе является прирождённым чемпионом.

    Глейсон Бремер определенно принесет нам пользу. У Федерико Гатти тоже большое будущее», — приводит слова Бонуччи juvefc.com.

    Поль Погба и Анхель ди Мария стали игроками «Ювентуса» будучи свободными агентами. Глейсон Бремер перешел из «Торино» за 41 млн евро. Федерико Гатти был куплен «Ювентусом» у «Фрозиноне» за 5,4 млн евро.

    Так же ранее стало известно, что Поль Погба может выбыть из строя на 2 месяца и пропустит старт чемпионата Италии из-за травмы мениска.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА продлит серию побед?
  • «Нижний Новгород» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Спартак» начинает и выигрывает?!
  • «Спартак» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Отсутствие Мбаппе не поможет «канарейкам»
  • ПСЖ — «Нант». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.04
  • Экспресс дня 31 июля
  • Сегодня в 21:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Спартак — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Англия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Ростов — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Де Минаур — Бруксби
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  6.06
  • Экспресс дня 1 августа
  • Завтра в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Алькарас — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры