Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи доволен новичками своей команды

Леонардо Бонуччи Фото: globallookpress.com
«Нам повезло переманить в свой состав таких игроков, как Анхель ди Мария и Поль Погба: первый уже знает, что такое "Ювентус", а второй сам по себе является прирождённым чемпионом.
Глейсон Бремер определенно принесет нам пользу. У Федерико Гатти тоже большое будущее», — приводит слова Бонуччи juvefc.com.
Поль Погба и Анхель ди Мария стали игроками «Ювентуса» будучи свободными агентами. Глейсон Бремер перешел из «Торино» за 41 млн евро. Федерико Гатти был куплен «Ювентусом» у «Фрозиноне» за 5,4 млн евро.
Так же ранее стало известно, что Поль Погба может выбыть из строя на 2 месяца и пропустит старт чемпионата Италии из-за травмы мениска.