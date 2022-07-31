Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи доволен новичками своей команды

Игрок сборной Италии и капитан туринского «Ювентуса»поделился своим мнением о новых игроках клуба, которые пришли этим летом в стан «черно-белых».

«Нам повезло переманить в свой состав таких игроков, как Анхель ди Мария и Поль Погба: первый уже знает, что такое "Ювентус", а второй сам по себе является прирождённым чемпионом.

Глейсон Бремер определенно принесет нам пользу. У Федерико Гатти тоже большое будущее», — приводит слова Бонуччи juvefc.com.

Поль Погба и Анхель ди Мария стали игроками «Ювентуса» будучи свободными агентами. Глейсон Бремер перешел из «Торино» за 41 млн евро. Федерико Гатти был куплен «Ювентусом» у «Фрозиноне» за 5,4 млн евро.

Так же ранее стало известно, что Поль Погба может выбыть из строя на 2 месяца и пропустит старт чемпионата Италии из-за травмы мениска.