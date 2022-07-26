Погба может выбыть из строя на 2 месяца из-за травмы мениска

Полузащитникпропустит начало сезона из-за полученной на тренировке травмы правого колена, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, хавбеку диагностировали повреждение мениска, в связи с чем ему потребуется операция, восстановление после которой займет порядка двух месяцев — до конца сентября или начала октября.

Как сообщила клубная пресс-служба, из-за повреждения Погба пропустит товарищеский матч с «Барселоной», назначенный на 27 июля. В ближайшее время футболиста сборной Франции ожидает специализированное ортопедическое обследование.

В прошлом сезоне Поль Погба, покинувший этим летом «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента, провел 20 матчей в АПЛ и отдал 9 голевых пасов.