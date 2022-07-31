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    ЦСКА упустил победу над «Нижним Новгородом», ведя в счете 2:0

    ЦСКА — «Нижний Новгород»: счет 2:2, обзор голов

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    Матч 3 тура между ЦСКА и «Нижним Новгородом» закончился вничью со счетом 2:2.

    Федор Чалов
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    Федор Чалов

    В первом тайме «армейцы» забили два мяча подряд. По голу оформили Федор Чалов и Константин Кучаев.

    Во второй половине «горожане» смогли перевернуть игру благодарю дублю Тимура Сулейманова.

    РПЛ. 3 тур
    Пари НН — ЦСКА 2:2 (0:2, 2:0)
    Голы: 0:1 — 15 Чалов, 0:2 — 22 Кучаев, 1:2 — 60 Сулейманов, 2:2 — 85 СулеймановНН: Нигматуллин, Корнюшин, Гоцук, Каккоев, Александров, Юлдошев (Стоцкий, 79), Калинский, Рыбчинский (Сулейманов, 58), Майга, Кротов (Берковский, 79), Милсон (Шарипов, 90)ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Зайнутдинов, Дивеев, Обляков, Кучаев (Здьелар, 77), Мухин (Яковлев, 85), Медина (Ермаков, 66), Карраскаль, Чалов (Заболотный, 66)Предупреждение: Калинский (21)

    ЦСКА с 7 очками занимает 2 место в таблице РПЛ. «Нижний Новгород» с 2 баллами находится на 13 позиции.

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