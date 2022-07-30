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    Точилин: С «Ахматом получилась боевая игра, было много эмоций

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    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился впечатлениями после победы в домашнем матче 3-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

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    «Боевая игра получилась. Было много эмоций. Рад, что в непростой игре мы одержали очень важную победу. Грань обе команды не переходили. Получилась мужская игра со стыками.

    Выбор стартового состава исходит от концепции игры соперника, и кто как на тренировке себя проявляет.

    Ход игры складывался так, что делать замены ради замен смысла не было. Мы исходили из того, что видели на поле. Считали, что достаточно одной замены для общего успеха», — приводит слова Точилина пресс-служба «Сочи».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Сочи» после трех туров РПЛ набрал 6 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. В следующем матче южане 7 августа сыграют на своем поле против «Нижнего Новгорода».

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