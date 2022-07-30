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    Абаскаль: На позиции «десятки» Мозес чувствует себя лидером команды

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему решил использовать Виктора Мозеса в центре полузащиты.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Мы провели три или четыре основательных беседы, когда он вернулся. Я понял, что Виктор — очень разумный и ответственный игрок, который хочет доказать свою преданность команде.

    Мозес классно проявил себя на позиции "десятки". Это одна из причин того, почему Виктор сейчас в отличном настроении. В этой роли он чувствует себя лидером. И это вдохновение компенсирует то, что он пропустил работу с нами в Тарасовке.

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    • На мой взгляд, характеристики Мозеса позволяют ему быть оптимальным связующим звеном между полузащитой и атакующей линией.

    При этом он обладает отличным ударом. Так что на этой позиции он особенно эффективен.

    В полуфланге Виктор тоже полезен, а вот на фланге оказывается далеко от ворот. Поэтому я не вижу его игроком бровки. Только если речь идет об оборонительных действиях», — сказал 33-летний испанец в интервью пресс-службе «Спартака».

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