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    Мендес: Я пришёл в ЦСКА, чтобы стать чемпионом, как Марк Гонсалес

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    Чилийский новичок ЦСКА Виктор Мендес поделился впечатлениями после подписания контракта с армейским клубом.

    Виктор Мендес
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    Виктор Мендес

    Футболист перешел из «Унион Эспаньола» и подписал с ЦСКА трехлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

    «Первые впечатления у меня очень хорошие. Сегодня я уже смог познакомиться с командой. Чувствую себя очень счастливым. Я там, где хотел быть!

    Переговоры были сложными, но затем они продвинулись. Этот переход — очень важный шаг для меня. Я надеюсь, мой трансфер откроет дверь в ПФК ЦСКА для других чилийских игроков.

    Знаю, здесь играл Марк Гонсалес. Также знаю, что он становился чемпионом. И я пришёл в ПФК ЦСКА, чтобы стать чемпионом. Хочу произвести хорошее впечатление и вырасти как игрок.

    С Марком у меня не было возможности поговорить, но я советовался с другими игроками. В итоге я понял, что это сильная лига.

    А играть в сильном чемпионате — это то, чего я хотел. И, как я уже говорил ранее, очень рад был здесь, для меня это правда мечта.

    Я впервые буду играть в другой стране. Мне нужно время на адаптацию к новому языку, и поддержка латиноамериканских игроков очень поможет мне быстрее освоиться. В клубе меня тепло встретили, и я очень рад этому. Благодарен всем за гостеприимство.

    Я считаю себя техничным игроком. В последнее время играл больше на атаку: забивал голы, отдавал голевые передачи. Надеюсь, скоро смогу помочь команде и продемонстрировать свои лучшие качества.

    Да, последние сезоны в Чили были для меня удачными, и то же самое я собираюсь показать здесь.

    Знаю, что премьер-лига сильная, но я работаю каждый день, потому что хочу расти как игрок», — приводит слова игрока клубная пресс-служба.

    Интервью Мендеса
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