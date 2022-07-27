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    • Wildberries станет техническим партнером «Спартака» вместо Nike с сезона-2023/24
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    Wildberries станет техническим партнером «Спартака» вместо Nike с сезона-2023/24

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    «Спартак» заключил соглашение о сотрудничестве с онлайн-платформой Wildberries.

    «Спартак» будет сотрудничать с компанией Wildberries
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    «Спартак» будет сотрудничать с компанией Wildberries

    Начиная с сезона-2023/2024 новый технический партнер красно-белых будет поставлять экипировку всем командам клуба. Соглашение рассчитано на три года.

    «Уверены, что наше сотрудничество будет полезным и плодотворным. Мы очень рады, что столь крупная онлайн-платформа поддерживает "Спартак". Ожидаем взаимовыгодного партнерства. Отмечу, что логотип Wildberries появится на форме клуба начиная с сезона-2023/2024», — сказал коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов.

    «Мы очень любим спорт, и для нас большая честь стать партнером легендарного футбольного клуба "Спартак-Москва". Уже поддерживаем четыре футбольные команды и одну хоккейную. Надеемся, что наш скромный вклад будет способствовать развитию спорта в стране», — добавила Татьяна Бакальчук, основатель и генеральный директор Wildberries.

    Wildberries работает на рынке онлайн-торговли 17 лет, а география присутствия компании охватывает все регионы России и ряд зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и другие.

    В мае американская компания Nike прекратила сотрудничество со «Спартаком». Несмотря на это, сезон-2022/23 команда проведет в форме от Nike.

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