Шунин: Не скажу, что уход Варелы был шоком, до этого много иностранцев уехало

Вратарьрассказал, с каким настроением подошел к новому сезону и чего ждет от команды.

Голкипер также высказал мнение о скандальном уходе из клуба уругвайского защитника Гильермо Варелы, который без предупреждения покинул расположение бело-голубых перед матчем 2-го тура РПЛ с «Торпедо» (4:0).

«Не хочу ничего загадывать. У нас уже были моменты, когда мы играли хорошо, но упускали возможности. Я бы хотел идти от матча к матчу.

А дальше посмотрим, где будем находится в турнирной таблице. Опять же немаловажный момент — это игроки, которые, к сожалению, практически перед каждым матчем от нас уезжают.

Надеюсь, на этом мы остановимся, команда продолжит готовиться в нынешнем составе, и никто не уедет.

Не скажу, что уход Варелы был шоком, так как до этого много других иностранцев уехало… Нет смысла расстраиваться, нужно готовиться, тренироваться. У нас был важный матч, мы вышли — сыграли.

Конечно, мы обсуждаем разные темы, советуемся. Но ситуация такая, что повлиять на нее сложно. Есть руководство, которое делает все, поэтому надеюсь, что больше из "Динамо" никто не уедет. Мы продолжим играть и будем ждать новых игроков.

Сейчас непонятно. Опять же повторюсь: от нас только что уехал один футболист, до этого уехало много ребят. Не надо загадывать.

Я всегда стараюсь настраиваться на лучшее, готовиться конкретно к каждой следующей игре», — приводят слова Шунина «Известия».