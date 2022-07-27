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    Шунин: Не скажу, что уход Варелы был шоком, до этого много иностранцев уехало

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    Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, с каким настроением подошел к новому сезону и чего ждет от команды.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    Голкипер также высказал мнение о скандальном уходе из клуба уругвайского защитника Гильермо Варелы, который без предупреждения покинул расположение бело-голубых перед матчем 2-го тура РПЛ с «Торпедо» (4:0).

    «Не хочу ничего загадывать. У нас уже были моменты, когда мы играли хорошо, но упускали возможности. Я бы хотел идти от матча к матчу.

    А дальше посмотрим, где будем находится в турнирной таблице. Опять же немаловажный момент — это игроки, которые, к сожалению, практически перед каждым матчем от нас уезжают.

    Надеюсь, на этом мы остановимся, команда продолжит готовиться в нынешнем составе, и никто не уедет.

    Не скажу, что уход Варелы был шоком, так как до этого много других иностранцев уехало… Нет смысла расстраиваться, нужно готовиться, тренироваться. У нас был важный матч, мы вышли — сыграли.

    Конечно, мы обсуждаем разные темы, советуемся. Но ситуация такая, что повлиять на нее сложно. Есть руководство, которое делает все, поэтому надеюсь, что больше из "Динамо" никто не уедет. Мы продолжим играть и будем ждать новых игроков.

    Сейчас непонятно. Опять же повторюсь: от нас только что уехал один футболист, до этого уехало много ребят. Не надо загадывать.

    Я всегда стараюсь настраиваться на лучшее, готовиться конкретно к каждой следующей игре», — приводят слова Шунина «Известия».

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