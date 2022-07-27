Самедов: Весь Воронеж в ожидании матча с «Динамо»

Старший селекционер воронежского «Факела»поделился ожиданиями от предстоящего матча св третьем туре РПЛ.

«Факел» продал более 12 тысяч абонементов на домашние матчи.

«Весь город в ожидании 30 июля, когда сыграем на своем поле с "Динамо". Очень большой ажиотаж. Не знаю, полный ли стадион будет, там есть свои моменты, но точно будет много народу. Это факт.

Что касается возможного усиления, то пока нечего сказать. У нас есть команда, состав. Работам с этими футболистами», — приводит слова Самедова «Матч ТВ».

Матч «Факел» — «Динамо» состоится 30 июля в Воронеже, начало — в 15:00 мск.