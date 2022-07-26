Эриксен: Уверен, что наши с «МЮ» амбиции — снова быть на вершине

Новичокрассказал о своих амбициях в манкунианском клубе.

« Что привлекло в "Манчестер Юнайтед"? Футбол, в первую очередь. Я человек, который хочет играть в футбол.

Думаю, что с идеями нового тренера и моими разговорами с ним, я могу представить себя играющим в футбол в Манчестере.

И в то же время это очень большой клуб, если не самый большой. У него большая история, приятно чувствовать себя частью чего-то большого.

Они всегда хорошо выступали. Было несколько очень тяжелых матчей, но всегда оставались хорошие воспоминания. Играть на "Олд Траффорд" — нечто особенное. Будет странно оказаться на другой стороне.

Уверен, что наши амбиции — снова быть на вершине. Клуб мечтает об этом. Единственная задача — подняться как можно выше и посмотреть, что будет.

Думаю, цель состоит в том, чтобы что-то выиграть», — сказал датский полузащитник клубной пресс-службе.