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    Эриксен: Уверен, что наши с «МЮ» амбиции — снова быть на вершине

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    Новичок «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен рассказал о своих амбициях в манкунианском клубе.

    Кристиан Эриксен
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    Кристиан Эриксен

    « Что привлекло в "Манчестер Юнайтед"? Футбол, в первую очередь. Я человек, который хочет играть в футбол.

    Думаю, что с идеями нового тренера и моими разговорами с ним, я могу представить себя играющим в футбол в Манчестере.

    И в то же время это очень большой клуб, если не самый большой. У него большая история, приятно чувствовать себя частью чего-то большого.

    Они всегда хорошо выступали. Было несколько очень тяжелых матчей, но всегда оставались хорошие воспоминания. Играть на "Олд Траффорд" — нечто особенное. Будет странно оказаться на другой стороне.

    Уверен, что наши амбиции — снова быть на вершине. Клуб мечтает об этом. Единственная задача — подняться как можно выше и посмотреть, что будет.

    Думаю, цель состоит в том, чтобы что-то выиграть», — сказал датский полузащитник клубной пресс-службе.

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