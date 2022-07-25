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    Судейский комитет РФС проведет семинар для «Спартака»

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    Судейский комитет Российского футбольного союза 27 июля проведет семинар для московского «Спартака».

    «Спартак»
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    «Спартак»

    Напомним, что 22 июля организация анонсировала проведение семинаров для всех клубов РПЛ и представителей СМИ.

    Руководство «Спартака» на протяжении нескольких лет на регулярной основе критикует решения арбитров во время своих матчей, а также обращается в ЭСК РФС.

    «На прошлой неделе судейский комитет Российского футбольного союза направил официальные письма во все клубы российской Премьер-лиги с предложением провести семинары для игроков и тренеров команд.

    Клубы с интересом восприняли данную инициативу. Первые семинары состоятся на этой неделе. 27 июля состоится семинар для Спартака», — сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.

    В релизе Российского футбольного союза, опубликованном 22 июля, отмечалось, что на встречах будут разобраны сложные игровые моменты — назначение пенальти, определение положения «вне игры», игра рукой.

    В качестве примеров будут рассмотрены события из матчей российских и европейских турниров. Одной из тем станут нюансы и протокол работы системы видеоассистента рефери (VAR).

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