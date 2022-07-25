Хачатурянц: Комментатор на федеральном канале выносит приговоры по спорным эпизодам один за другим

Бывший президент РПЛпризнался, что его удивляют высказывания футбольных комментаторов по поводу решений арбитров в матчах РПЛ.

«Я сторонник того, чтобы сначала прошла ЭСК, а потом делались какие-то выводы.

Видел вот сейчас: комментатор на федеральном канале выносит приговоры по спорным эпизодам один за другим. Это всегда вызывает у меня недоумение. Мы же не арбитры. Нужно дождаться результаты ЭСК.

Например, по моменту с Черниковым — да, это был агрессивный удар рукой. Попал или не попал в шею, все равно это была агрессия, непонятно насколько обоснованная.

В любом случае ЭСК примет решение по этому поводу», — приводит слова Хачатурянца «Матч ТВ».