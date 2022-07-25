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    Хачатурянц: Комментатор на федеральном канале выносит приговоры по спорным эпизодам один за другим

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    Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц признался, что его удивляют высказывания футбольных комментаторов по поводу решений арбитров в матчах РПЛ.

    Ашот Хачатурянц
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    Ашот Хачатурянц

    «Я сторонник того, чтобы сначала прошла ЭСК, а потом делались какие-то выводы.

    Видел вот сейчас: комментатор на федеральном канале выносит приговоры по спорным эпизодам один за другим. Это всегда вызывает у меня недоумение. Мы же не арбитры. Нужно дождаться результаты ЭСК.

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    • Например, по моменту с Черниковым — да, это был агрессивный удар рукой. Попал или не попал в шею, все равно это была агрессия, непонятно насколько обоснованная.

    В любом случае ЭСК примет решение по этому поводу», — приводит слова Хачатурянца «Матч ТВ».

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