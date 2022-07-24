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    Василенко: Ничейный результат в матче с «Ахматом» был бы справедлив

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    Главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко высказал мнение о матче второго тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (1:2).

    Олег Василенко
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    Олег Василенко

    «Хорошая игра получилась, такая обоюдоострая. И мы имели моменты. "Ахмат" имел моменты. Но "Ахмат" забил, выиграл. По мне, наверное, ничейный результат был бы справедлив.

    Но в этом нам надо прибавлять, мы не должны, на мой взгляд, такие вот пропускать легкие мячи. И мы должны реализовывать свое.

    Но это наш путь. У нас только знакомство с Премьер-Лигой, поэтому, конечно, надо много работать в этом компоненте. Будем продолжать дальше совершенствоваться.

    Мы сыграли целостно. Немного в первом тайме раскрывались на эмоциях. Все-таки надо было разумней в плане энергозатрат управлять игрой, потому что мы хотели именно направлять атаки, вязать соперника, потому что понимали, что будут работать за спину.

    И понимали, что будут расставлять фланги. Но в целом мы с этим справились. Как справились… Пропустили с передачи с фланга гол, из-за этого не справились, когда Ильин забивал.

    Но в целом содержание было хорошее», — сказал Василенко «Матч ТВ».

    У «Ахмата» 4 очка после двух туров РПЛ, у «Факела» — 1. В 3-м туре 30 июля «Ахмат» в гостях сыграет с «Сочи», а «Факел» примет московское «Динамо».

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