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    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ростова»

    «Локомотив» — «Ростов»: прогноз, составы, коэффициенты

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    24 июля на «РЖД Арене» в Москве «Локомотив» встретится с «Ростовом» в рамках 2 тура чемпионата России. Объявлены составы команд.

    Франсуа Камано
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    Франсуа Камано

    «Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Ненахлв, Едвай, Фассон, Баринов, Миранчук, Бека Бека, Керк, Камано, Изидор.

    Запасные: Гильерме, Савин, Магкеев, Тикнизян, Мампасси, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Петров, Карпукас, Игнатьев, Раконьяц.

    «Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин, Сильянов, Миронов, Уткин, Тугарев, Глебов, Полоз, Комличенко.

    Запасные: Медведев, Цулая, Терентьев, Лангович, Мухин, Мелехин, Байрамян, Щетинин, Мельников, Селява, Голенков, Нтумба.

    Котировки букмекеры расставили таким образом: 2.55 на победу «Локомотива», 3.55 — на ничью и 2.85 — на «Ростов». Узнать о том, на что ставить, можно здесь.

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