«Локомотив» — «Ростов»: прогноз, составы, коэффициенты

Франсуа Камано Фото: globallookpress.com
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Ненахлв, Едвай, Фассон, Баринов, Миранчук, Бека Бека, Керк, Камано, Изидор.
Запасные: Гильерме, Савин, Магкеев, Тикнизян, Мампасси, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Петров, Карпукас, Игнатьев, Раконьяц.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин, Сильянов, Миронов, Уткин, Тугарев, Глебов, Полоз, Комличенко.
Запасные: Медведев, Цулая, Терентьев, Лангович, Мухин, Мелехин, Байрамян, Щетинин, Мельников, Селява, Голенков, Нтумба.
Котировки букмекеры расставили таким образом: 2.55 на победу «Локомотива», 3.55 — на ничью и 2.85 — на «Ростов». Узнать о том, на что ставить, можно здесь.