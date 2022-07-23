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    Сторожук: До удаления «Краснодар» превосходил «Спартак» и по моментам, и по контролю

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    Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук поделился мыслями после разгромного поражения от «Спартака» в матче 2 тура РПЛ.

    Удаление Черникова
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    Удаление Черникова

    «До удаления мы превосходили соперника и по моментам, и по контролю. В принципе, все проходило так, как мы и планировали, но тяжело предсказать и предвидеть такие ситуации. Думаю, даже после пропущенного гола, играя в равных составах, мы бы смогли выиграть. Это необъяснимый факт, будем разбираться внутри команды», — цитирует Сторожука Sport24, ссылаясь на канал «Матч Премьер».

    Также Сторожук сказал, к кому у него остались вопросы в эпизоде с удалением.

    «Конечно, к игроку. Зачем давать такой шанс? Нельзя так реагировать. Я понимаю, что он жесткий в плане борьбы, но делать отмашку — это неспортивное поведение. Хочу искренне извиниться за матч перед болельщиками. Мы не ищем оправданий — будем работать. У нас сейчас непростая ситуация, поэтому каждый игрок для нас важен», — заявил наставник «быков».

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