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    Тренер «Сочи» прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче с ЦСКА

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    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин объяснил причины поражения в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с ЦСКА.

    Александр Точилин
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    Александр Точилин

    «Мы хотели навязать свою игру. ЦСКА начал играть вторым номером, это наша заслуга, но мы недоработали в переходных фазах, а ЦСКА этим славится.

    Федотову удалось за короткое время выстроить свою игру, которую мы понимаем. Подбор футболистов такой, что он смог это сделать за небольшой промежуток», — передаёт слова Точилина корреспондент «Чемпионата».

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    • Сегодня, 23 июля, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА играл с «Сочи». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

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