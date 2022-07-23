Тренер «Сочи» прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче с ЦСКА

Главный тренер «Сочи»объяснил причины поражения в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с ЦСКА.

«Мы хотели навязать свою игру. ЦСКА начал играть вторым номером, это наша заслуга, но мы недоработали в переходных фазах, а ЦСКА этим славится.

Федотову удалось за короткое время выстроить свою игру, которую мы понимаем. Подбор футболистов такой, что он смог это сделать за небольшой промежуток», — передаёт слова Точилина корреспондент «Чемпионата».

Сегодня, 23 июля, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА играл с «Сочи». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве и завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.