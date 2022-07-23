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    Абаскаль прокомментировал матч с «Краснодаром»

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    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о победе над «Краснодаром». Она стала первой для специалиста на этом посту.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Хочу поблагодарить и посвятить эти три очка Луке Каттани, который пригласил меня в этот клуб.

    Также хотел бы посвятить это победу нашим болельщикам. Мы играли, будто на своем стадионе.

    Наконец, хочу посвятить эту победу своей супруге, которая многим пожертвовала и находится рядом со мной в России.

    Первые минуты были очень хороши в исполнении "Краснодара". Нужно отдать им должное. Но потом мы перевернули ход матча и действовали так, как и планировали.

    Во владении мячом нам порой не хватало конкретики. Но считаю, что игра получилась», — цитирует испанца СЭ со ссылкой на канал «Матч Премьер».

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