Абаскаль прокомментировал матч с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака»рассказал о победе над «Краснодаром». Она стала первой для специалиста на этом посту.

«Хочу поблагодарить и посвятить эти три очка Луке Каттани, который пригласил меня в этот клуб.

Также хотел бы посвятить это победу нашим болельщикам. Мы играли, будто на своем стадионе.

Наконец, хочу посвятить эту победу своей супруге, которая многим пожертвовала и находится рядом со мной в России.

Первые минуты были очень хороши в исполнении "Краснодара". Нужно отдать им должное. Но потом мы перевернули ход матча и действовали так, как и планировали.

Во владении мячом нам порой не хватало конкретики. Но считаю, что игра получилась», — цитирует испанца СЭ со ссылкой на канал «Матч Премьер».