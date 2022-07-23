Абаскаль прокомментировал матч с «Краснодаром»

Гильермо Абаскаль Фото: globallookpress.com
«Хочу поблагодарить и посвятить эти три очка Луке Каттани, который пригласил меня в этот клуб.
Также хотел бы посвятить это победу нашим болельщикам. Мы играли, будто на своем стадионе.
Наконец, хочу посвятить эту победу своей супруге, которая многим пожертвовала и находится рядом со мной в России.
Первые минуты были очень хороши в исполнении "Краснодара". Нужно отдать им должное. Но потом мы перевернули ход матча и действовали так, как и планировали.
Во владении мячом нам порой не хватало конкретики. Но считаю, что игра получилась», — цитирует испанца СЭ со ссылкой на канал «Матч Премьер».