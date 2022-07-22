Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов перешел в «Сочи»

20-летний полузащитникперешёл из санкт-петербургского «Зенита» в клуб «Сочи», сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

В прошлом сезоне РПЛ футболист выступал за «Зенит», а также за клуб «Пари Нижний Новгород» на правах аренды.

В общей сложности за сезон-2021/2022 опорный полузащитник провёл 28 матчей, забив два мяча и отдав столько же голевых передач. Также Кравцов принял участие в двух играх Лиги чемпионов.

За «Зенитом» останется право приоритетного выкупа футболиста.

Кирилл Кравцов — воспитанник академии «сине-бело-голубых». Он выступает за сборную России до 21 года. На счету игрока пять матчей и один забитый мяч.

О сумме, которую за футболиста отдал «Сочи», пока не сообщается.