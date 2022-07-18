Сафонов: Мне показалось, что игра не получалась ни у нас, ни у соперника

Вратарь «Краснодара»прокомментировал ничью с «Факелом» (2:2) в первом туре РПЛ.

«Мне показалось, что игра не получалась ни у нас, ни у соперника. Все равно это праздник для нас, и многие переволновались, не смогли показать свой максимум. Думаю, всем командам нужно немного времени, чтобы прийти в себя. По игре, думаю, более-менее закономерный счет.

Соперник умеет давить, имеет габарит в атаке, имеет скорость. Прямо с первых минут начали давить, первый гол был со штрафного. Все равно у нас в команде много молодых ребят, которые не готовы к такому накалу. Думаю, что пара матчей, и мы сможем показать наш максимум», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

В следующем туре «Краснодар» примет московский «Спартак» 23 июля, «Факел» днем позднее сыграет на выезде с грозненским «Ахматом».