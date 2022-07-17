ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пауло ДибалаВ активном поиске. Свободные агенты, которые все еще без клуба
  • 19:30
    • «Локомотив» в большинстве не справился с «Нижним Новгородом»
  • 18:59
    • «Динамо» — «Ростов»: Смолов и Захарян в старте москвичей
  • 19:58
    • Дубль Фамейе принес «Рубину» победу над «Родиной»
  • 17:31
    • «Аякс» объявил о продаже Мартинеса в МЮ
  • 17:04
    • «Сочи» на выезде обыграл «Торпедо»
    Все новости спорта

    Дубль Фамейе принес «Рубину» победу над «Родиной»

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ Футбол России Рубин Арсенал Тула СКА-Хабаровск Акрон Волгарь
    Казанский «Рубин» одержал домашнюю победу над московской «Родиной» (2:0) в матче 1-го тура Первой лиги.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    На 43-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Кабутов выполнял угловой, полетел во вратарскую площадку «Родины» и в момент борьбы за мяч Мартынович получил кулаком по лицу от Сангаре.

    Джоэль Фамейе сделал короткий разбег и мощно пробил в правую девятку без шансов для вратаря, Сангаре прыгнул туда же, но не смог выручить команду.

    А на 53-й минуте прошел тонкий пас от Иванова на Фамейе, тот в свою очередь красиво ушел влево и нанес удар с очень острого угла, попав в дальнюю штангу, от которой мяч отлетел в ворота.

    В параллельном матче тульский «Арсенал» одержал домашнюю победу над «СКА-Хабаровском» — 3:2.

    В составе победителей отличились Евгений Луценко (27-я минута), Камран Алиев (38) и Кирилл Панченко (78). За гостей дубль на 8-й и 44-й минутах оформил Василий Алейников.

    Еще в одном матче астраханский «Волгарь» дома победил тольяттинский «Акрон» (1:0) благодаря голу Ильи Стефановича на 12-й минуте.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ростов» увезти очки из Москвы?
  • «Динамо» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Краснодар» стартует с победы?
  • «Краснодар» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Рубин» начнет сезон с поражения от «Родины»?
  • «Рубин» — «Родина». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.43
  • Экспресс дня 18 июля
  • Завтра в 20:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Краснодар — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Штруфф — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч США (Ж) — Канада (Ж)
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Руусувуори — Шварцман
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Дьере — Чорич
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Алькарас — Кун
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры