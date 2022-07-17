Дубль Фамейе принес «Рубину» победу над «Родиной»

Казанскийодержал домашнюю победу над московской(2:0) в матче 1-го тура Первой лиги.

На 43-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти. Кабутов выполнял угловой, полетел во вратарскую площадку «Родины» и в момент борьбы за мяч Мартынович получил кулаком по лицу от Сангаре.

Джоэль Фамейе сделал короткий разбег и мощно пробил в правую девятку без шансов для вратаря, Сангаре прыгнул туда же, но не смог выручить команду.

А на 53-й минуте прошел тонкий пас от Иванова на Фамейе, тот в свою очередь красиво ушел влево и нанес удар с очень острого угла, попав в дальнюю штангу, от которой мяч отлетел в ворота.

В параллельном матче тульский «Арсенал» одержал домашнюю победу над «СКА-Хабаровском» — 3:2.

В составе победителей отличились Евгений Луценко (27-я минута), Камран Алиев (38) и Кирилл Панченко (78). За гостей дубль на 8-й и 44-й минутах оформил Василий Алейников.

Еще в одном матче астраханский «Волгарь» дома победил тольяттинский «Акрон» (1:0) благодаря голу Ильи Стефановича на 12-й минуте.