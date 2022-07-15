РПЛ. «Зенит» сыграл вничью с «Химками», «Спартак» встретится с «Ахматом», «Динамо» примет «Ростов»

«Химки» — «Зенит» 1:1

Состоялся первый матч нового сезона РПЛ, в котором «Химки» сыграли вничью с «Зенитом».

Поединок завершился со счетом 1:1. На 17 минуте Вендел вывел гостей вперед и счет держался до 85 минуты. От поражения хозяев спас нападающий Резван Мирзов.

РПЛ. 1 тур Химки — Зенит 1:1 Голы: 0:1 — 17 Вендел, 1:1 — 84 МирзовХимки: Лантратов, Никитин, Тихий, Филин, Идову, Боженов (Зуев, 61), Черный (Камышев, 71), Гбане, Глушаков (Главчич, 80), Ломовицкий (Мирзов, 80), Руденко (Долгов, 71)Зенит: Одоевский, Чистяков, Родригао, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел (Круговой, 82), Сутормин (Ерохин, 75), Клаудиньо (Бакаев, 65), Малком (Мостовой, 82), Сергеев (Кассьерра, 66)Предупреждения: Боженов (44), Сутормин (67)

«Зенит» и «Химки» набрали по одному очку и пока что находятся на вершине таблицы РПЛ.

В следующем туре «Зенит» примет у себя «Крылья Советов», а «Химки» сыграют с «Нижним Новгородом».

«Урал» — ЦСКА

16 июля, 15:00 мск

«Оренбург» — «Крылья Советов»

16 июля, 17:30 мск

«Ахмат» — «Спартак»

16 июля, 20:00 мск

«Торпедо» — «Сочи»

17 июля, 15:00 мск

«Локомотив» — «Нижний Новгород»

17 июля, 17:30 мск

«Динамо» — «Ростов»

17 июля, 20:00 мск

«Краснодар» — «Факел»

17 июля, 20:00 мск