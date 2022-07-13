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    Голкипер «Гранады» Луиш Машимиану перешел в «Лацио»

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    «Лацио» на своем официальном сайте объявил о покупке португальского вратаря «Гранады» Луиша Машимиану.

    Луиш Машимиану
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    Луиш Машимиану

    Контракт с 23-летним португальцем рассчитан до конца июня 2026 года. Сумма трансфера не уточняется.

    Ранее в СМИ появлялась информация, что Луишом Машимианом интересовалась «Барселона».

    Нынешним летом состав римского клуба покинули вратари Пепе Рейна и Томас Стракоша.

    Машимиану выступал за «Гранаду» с августа 2021 года. В прошлом сезоне вратарь пропустил 55 голов в 35 матчах за испанскую команду, отыграв 8 встреч на ноль. Так же в прошлом чемпионате Испании Луиш Машимиану совершил 127 сэйвов — больше всех в лиге.

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