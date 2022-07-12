Черевченко: Предложения о тренерской работе есть, но не из России

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о планах по продолжению карьеры.

В прошедшем сезоне Черевченко был уволен из подмосковной команды по ходу сезона, на тренерском мостике его сменил Сергей Юран.

«Предложения есть, но не из России. Они из стран Азии, среди которых и бывшие республики СССР. Пока я думаю.

В ближайшее время вернуться к работе не получится — команды все укомплектованы, а чемпионат только начинается. Но наш тренерский штаб всегда готов к работе», — цитирует Черевченко Sport24.

Напомним, Черевченко возглавлял «Химки» с ноября 2021 года. До этого, в октябре 2021 года, клуб также уволил специалиста, возглавлявшего красно-чёрных с 2020 года.

По итогам прошлого сезона химчане заняли 13-е место в РПЛ, в стыковых матчах команда обыграла «СКА-Хабаровск».