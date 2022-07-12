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    Черевченко: Предложения о тренерской работе есть, но не из России

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    Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о планах по продолжению карьеры.

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    В прошедшем сезоне Черевченко был уволен из подмосковной команды по ходу сезона, на тренерском мостике его сменил Сергей Юран.

    «Предложения есть, но не из России. Они из стран Азии, среди которых и бывшие республики СССР. Пока я думаю.

    В ближайшее время вернуться к работе не получится — команды все укомплектованы, а чемпионат только начинается. Но наш тренерский штаб всегда готов к работе», — цитирует Черевченко Sport24.

    Напомним, Черевченко возглавлял «Химки» с ноября 2021 года. До этого, в октябре 2021 года, клуб также уволил специалиста, возглавлявшего красно-чёрных с 2020 года.

    По итогам прошлого сезона химчане заняли 13-е место в РПЛ, в стыковых матчах команда обыграла «СКА-Хабаровск».

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