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    Алаев будет единственным кандидатом на пост президента РПЛ

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    Александр Алаев будет единственным кандидатом на должность президента российской Премьер-лиги, сообщает пресс-служба организации.

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    Избирательная комиссия РПЛ завершила прием заявлений для участия в выборах главы лиги, регистрация кандидатов окончена.

    В конце июня Ашот Хачатурянц объявил об уходе с поста главы РПЛ. Вскоре после этого Алаев стал исполняющим обязанности президента лиги.

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    Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ 5 октября 2021 года. 22 ноября 2021-го его утвердили в этой должности единогласно участники общего собрания РПЛ сроком на 5 лет..VrezNews1 /football/2022/06/27/zarema/

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