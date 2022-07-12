Алаев будет единственным кандидатом на пост президента РПЛ

будет единственным кандидатом на должность президента российской, сообщает пресс-служба организации.

Избирательная комиссия РПЛ завершила прием заявлений для участия в выборах главы лиги, регистрация кандидатов окончена.

В конце июня Ашот Хачатурянц объявил об уходе с поста главы РПЛ. Вскоре после этого Алаев стал исполняющим обязанности президента лиги.

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Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ 5 октября 2021 года. 22 ноября 2021-го его утвердили в этой должности единогласно участники общего собрания РПЛ сроком на 5 лет..VrezNews1 /football/2022/06/27/zarema/