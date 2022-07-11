«Спортинг» пополнится форвардом «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» и сборной Португалиисменит клубную прописку, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Тринкан заинтересовал лиссабонский клуб, который договорился с каталонцами о трансфере футболиста. Португальская команда заплатит за форварда 10 миллионов евро.

При этом, лиссабонцы заплатят указанную сумму не сразу, а в двух частях в течение года. Тринкан подпишет со «Спортингом» контракт до 2027 года. Отмечается, что футболист уже прибыл в Лиссабон для оформления сделки.

В минувшем сезоне Тринкау на правах аренды выступал за «Вулверхэмптон». Он провел 28 матчей в АПЛ, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.