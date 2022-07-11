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    РФС снял с «Химок» запрет на регистрацию футболистов

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    Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров удовлетворила заявление «Химок» и сняла с клуба запрет на регистрацию футболистов. Об этом сообщает пресс-служба организации на официальном сайте.

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    «В понедельник, 11 июля, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором принято следующее решение: Удовлетворить заявление ФК "Химки" и снять c клуба запреты на регистрацию новых футболистов, наложенные в качестве обеспечительной меры.

    В связи с исполнением определения палаты по разрешению споров от 14 февраля 2022 года по делу Корян vs. ФК "Химки", решений палаты по разрешению споров от 13 мая 2022 года по делу Joint Industries LP vs. ФК "Химки", от 27 мая 2022 года по делу ФК "Чертаново" vs. ФК "Химки" и от 8 июня 2022 года по делу ФК "Алания Владикавказ" vs. ФК "Химки". ФК "Химки" имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — сказано в заявлении.

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