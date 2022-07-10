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    Матео Кассьерра: Чувствую себя чемпионом. «Зенит» — лучшая команда России

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    Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу в Суперкубке России и свой первый официальный матч в новом клубе.

    Матео Кассьерра
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    Матео Кассьерра

    «Безумно счастлив выиграть Олимп Суперкубок России. Чувствую себя чемпионом. "Зенит" — лучшая команда России, в этом нет никаких сомнений.

    Готов ли я играть всю карьеру в "Зените"? Не знаю, я перешел сюда только неделю назад, мне тут нравится. Моя мечта — выиграть чемпионат РПЛ.

    Конечно, отстранение от еврокубков — не самый позитивный момент. Думаю, в следующем сезоне российские клубы и сборная будут играть в еврокубках. Я очень в это верю и надеюсь», — цитирует Кассьерру «СЭ».

    Кассьерра забил гол в матче за Суперкубок России против «Спартака» — 4:0.

    Игра против «Спартака» стала для него первой официальной в составе «Зенита». 25-летний форвард перешел в команду из Санкт-Петербурга из «Сочи» в конце июня.

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