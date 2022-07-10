Матео Кассьерра: Чувствую себя чемпионом. «Зенит» — лучшая команда России

Колумбийский нападающий «Зенита»прокомментировал победу в Суперкубке России и свой первый официальный матч в новом клубе.

«Безумно счастлив выиграть Олимп Суперкубок России. Чувствую себя чемпионом. "Зенит" — лучшая команда России, в этом нет никаких сомнений.

Готов ли я играть всю карьеру в "Зените"? Не знаю, я перешел сюда только неделю назад, мне тут нравится. Моя мечта — выиграть чемпионат РПЛ.

Конечно, отстранение от еврокубков — не самый позитивный момент. Думаю, в следующем сезоне российские клубы и сборная будут играть в еврокубках. Я очень в это верю и надеюсь», — цитирует Кассьерру «СЭ».

Кассьерра забил гол в матче за Суперкубок России против «Спартака» — 4:0.

Игра против «Спартака» стала для него первой официальной в составе «Зенита». 25-летний форвард перешел в команду из Санкт-Петербурга из «Сочи» в конце июня.