СМИ: «Барселона» нацелилась на защитника «Аякса»

Николас Тальяфико Фото: globallookpress.com
Каталонский клуб рассматривает 29-летнего аргентинца в качестве запасного варианта на случай, если не удастся подписать защитника «Челси» Маркоса Алонсо.
Амстердамский клуб готов продать защитника за пять миллионов евро, сам Тальяфико также готов покинуть «Аякс».
В прошедшем сезоне Николас Тальяфико забил три мяча и отдал три результативные передачи в 29 матчах за амстердамцев во всех турнирах.
Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.