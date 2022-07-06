СМИ: «Барселона» нацелилась на защитника «Аякса»

Защитниквходит в сферу интересов, сообщает Marca

Каталонский клуб рассматривает 29-летнего аргентинца в качестве запасного варианта на случай, если не удастся подписать защитника «Челси» Маркоса Алонсо.

Амстердамский клуб готов продать защитника за пять миллионов евро, сам Тальяфико также готов покинуть «Аякс».

В прошедшем сезоне Николас Тальяфико забил три мяча и отдал три результативные передачи в 29 матчах за амстердамцев во всех турнирах.

Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.