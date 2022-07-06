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    СМИ: «Барселона» нацелилась на защитника «Аякса»

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    Защитник «Аякса» Николас Тальяфико входит в сферу интересов «Барселоны», сообщает Marca.

    Николас Тальяфико
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    Николас Тальяфико

    Каталонский клуб рассматривает 29-летнего аргентинца в качестве запасного варианта на случай, если не удастся подписать защитника «Челси» Маркоса Алонсо.

    Амстердамский клуб готов продать защитника за пять миллионов евро, сам Тальяфико также готов покинуть «Аякс».

    В прошедшем сезоне Николас Тальяфико забил три мяча и отдал три результативные передачи в 29 матчах за амстердамцев во всех турнирах.

    Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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