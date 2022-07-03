ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кэлвин ФиллипсКонкурент для Родри. Зачем Гвардиоле нужен Кэлвин Филлипс?
  • 21:58
    • Гол Кассьеры помог «Зениту» обыграть «Црвену Звезду»
  • 19:37
    • Эджуке и Сигурдссон приостановили контракты с ЦСКА
  • 19:30
    • Сайнс выиграл «Гран-при Великобритании», Хэмилтон — третий
  • 19:17
    • «Локомотив» победил «Факел» в первом матче Циннбауэра
  • 12:52
    • Президент «Барселоны» о переговорах с Дембеле: Сейчас обе стороны настроены оптимистично
    Все новости спорта

    Гол Кассьеры помог «Зениту» обыграть «Црвену Звезду»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Товарищеские матчи Зенит РПЛ Футбол России Црвена Звезда
    Петербургский «Зенит» одержал домашнюю победу над сербской «Црвеной Звездой» (2:1) в товарищеском матче, прошедшем в Сочи.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт питерцами на 53-й минуте. Борян справился с дальним ударом Клаудиньо, Мостовой подобрал отскок, раскачал защитника и пробил в ближний угол — мяч от штанги влетел в сетку.

    На 74-й минуте питерцы красиво разыграли через пас, Вендел сделал передачу в штрафную, Матео Кассьерра выскочил один на один и пробил в дальний угол, отличившись спустя три минуты после выхода на замену.

    А на 80-й минуте Иванич сделал мягкий заброс в штрафную «Зенита», Катаи на рывке ушёл от Ловрена и пробил точно в дальний угол. Кержаков не дотянулся.

    Товарищеский матч
    «Зенит» — «Црвена Звезда» — 2:1 (0:0)
    Голы: Мостовой, 53 (1:0). Кассьерра, 74 (2:0). Катаи, 80 (2:1)Зенит: Одоевский (Кержаков, 46), Чистяков (Адамов, 63), Дуглас Сантос (Ловрен, 62), Алип (Скроботов, 89), Барриос (Кравцов, 73), Бакаев (Вендел, 46), Клаудиньо (Ерохин, 71), Мостовой (Сандрачук, 78), Сутормин (Круговой, 63), Малком (Кузяев, 46), Сергеев (Кассьерра, 71)Црвена Звезда: Борьян, Драгович, Пиччини (Родич, 55), Эракович, Гобелич, Канга, Кангва (Станкович, 84), Павков (Катаи, 65), Мустафа (Бен Набуан, 65), Букари (Иванич, 55), Срнич (Николич, 73)Предупреждения: Николич, 90+4’

    Следующий матч «Зенит» проведет 9 июля. Команда Сергея Семака в матче за Суперкубок России будет играть против «Спартака».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли Федотов первую победу с ЦСКА?
  • ЦСКА — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
  • «Тигры» из Ульсана не испытают проблем с канвондонскими «медведями»
  • «Ульсан Хендай» — «Канвон». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Сможет ли Бадоса выиграть у Халеп?
  • Бадоса — Халеп. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 4 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  2.43
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ульсан Хендай — Канвон
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бадоса — Халеп
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Анисимова — Тан
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Лос-Анжелес Гэлакси — Монреаль
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Хэбей
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чэнду Беттер Сити — Шицзячжуан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры