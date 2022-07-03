Гол Кассьеры помог «Зениту» обыграть «Црвену Звезду»

Петербургскийодержал домашнюю победу над сербской(2:1) в товарищеском матче, прошедшем в Сочи.

Счет в матче был открыт питерцами на 53-й минуте. Борян справился с дальним ударом Клаудиньо, Мостовой подобрал отскок, раскачал защитника и пробил в ближний угол — мяч от штанги влетел в сетку.

На 74-й минуте питерцы красиво разыграли через пас, Вендел сделал передачу в штрафную, Матео Кассьерра выскочил один на один и пробил в дальний угол, отличившись спустя три минуты после выхода на замену.

А на 80-й минуте Иванич сделал мягкий заброс в штрафную «Зенита», Катаи на рывке ушёл от Ловрена и пробил точно в дальний угол. Кержаков не дотянулся.

Товарищеский матч «Зенит» — «Црвена Звезда» — 2:1 (0:0) Голы: Мостовой, 53 (1:0). Кассьерра, 74 (2:0). Катаи, 80 (2:1)Зенит: Одоевский (Кержаков, 46), Чистяков (Адамов, 63), Дуглас Сантос (Ловрен, 62), Алип (Скроботов, 89), Барриос (Кравцов, 73), Бакаев (Вендел, 46), Клаудиньо (Ерохин, 71), Мостовой (Сандрачук, 78), Сутормин (Круговой, 63), Малком (Кузяев, 46), Сергеев (Кассьерра, 71)Црвена Звезда: Борьян, Драгович, Пиччини (Родич, 55), Эракович, Гобелич, Канга, Кангва (Станкович, 84), Павков (Катаи, 65), Мустафа (Бен Набуан, 65), Букари (Иванич, 55), Срнич (Николич, 73)Предупреждения: Николич, 90+4’

Следующий матч «Зенит» проведет 9 июля. Команда Сергея Семака в матче за Суперкубок России будет играть против «Спартака».