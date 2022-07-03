Медведев рассказал о ближайших трансферных планах «Зенита»

Генеральный директор «Зенита»намекнул о следующих подписаниях клуба в это трансферное окно.

«На позицию правого центрального защитника может прийти защитник в ближайшие дни. Фамилия? Помните, как у Чехова? Лошадиная! Левого центрального будем искать до конца трансферного окна.

Удивляют публикации такого рода — вы не играете в еврокубках, зачем усиливаться. Мы ориентируемся на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Поэтому наши селекционные службы и молодежный департамент следят за всем футбольным миром. Проводят глубочайшую аналитическую работу. На нашем трансферном комитете мы заслушиваем доклады о молодых игроках, которые могут рассматриваться в перспективе двух-трех лет. Понимаю ваш интерес к процессу, но придется смириться, что будем говорить о результате. О процессе — только в мемуарах после выхода на пенсию», — цитирует Медведева РИА Новости.