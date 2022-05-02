«Эспаньол» может возглавить обладатель «Золотого мяча»

Обладатель «Золотого мяча»может возглавить «Эспаньол», сообщает El Mundo Deportivo.

Каталонский клуб начал переговоры с бывшим футболистом сборной Италии, «Ювентуса» и «Реала». Сам Каннаваро выразил готовность продолжить тренерскую карьеру в Испании.

Ожидается, что Висенте Морено покинет должность главного тренера «Эспаньола» по окончании сезона.

У Каннаваро нет опыта работы тренером в европейском футболе. Он дважды возглавлял «Гуанчжоу Эвергранд» (2014-15 и 2017-2021), работал в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (2016-17), «Аль-Насре» (2015-16) и сборной Китая (2019).