«Эспаньол» может возглавить обладатель «Золотого мяча»

Фабио Каннаваро Фото: globallookpress.com
Каталонский клуб начал переговоры с бывшим футболистом сборной Италии, «Ювентуса» и «Реала». Сам Каннаваро выразил готовность продолжить тренерскую карьеру в Испании.
Ожидается, что Висенте Морено покинет должность главного тренера «Эспаньола» по окончании сезона.
У Каннаваро нет опыта работы тренером в европейском футболе. Он дважды возглавлял «Гуанчжоу Эвергранд» (2014-15 и 2017-2021), работал в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (2016-17), «Аль-Насре» (2015-16) и сборной Китая (2019).