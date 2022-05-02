ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — «Мальорка»Конец голевой засухи Депая. «Барса» победила «Мальорку» и прервала черную серию
  • 20:59
    • ЦСКА проиграл «Ахмату» в Грозном
  • 23:54
    • «Барселона» победила «Мальорку» и поднялась на вторую строчку таблицы Примеры
  • 23:40
    • «Лион» крупно обыграл «Марсель»
  • 22:27
    • Сборная Швеции выиграла юниорский чемпионат мира по хоккею
  • 21:07
    • «Интер» обыграл «Удинезе» и приблизился к «Милану» в Серии А
    Все новости спорта

    «Эспаньол» может возглавить обладатель «Золотого мяча»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Эспаньол
    Обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро может возглавить «Эспаньол», сообщает El Mundo Deportivo.

    Фабио Каннаваро
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фабио Каннаваро

    Каталонский клуб начал переговоры с бывшим футболистом сборной Италии, «Ювентуса» и «Реала». Сам Каннаваро выразил готовность продолжить тренерскую карьеру в Испании.

    Ожидается, что Висенте Морено покинет должность главного тренера «Эспаньола» по окончании сезона.

    У Каннаваро нет опыта работы тренером в европейском футболе. Он дважды возглавлял «Гуанчжоу Эвергранд» (2014-15 и 2017-2021), работал в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (2016-17), «Аль-Насре» (2015-16) и сборной Китая (2019).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Брентфорд» нокаутирует «МЮ» на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
  • Туляки сделают шаг к спасению?
  • «Арсенал» Тула — «Нижний Новгород». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • «Гладбах» помешает «Лейпцигу» попасть в ЛЧ?
  • «Боруссия» М — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 2 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Боруссия М — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аталанта — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вильярреал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Миннесота — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Борнмут — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Карабах — Сабах
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры