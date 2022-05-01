«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад»: счет матча 1:1, обзор голов

«Райо Вальекано» Фото: globallookpress.com
Гости открыли счет на 34-й минуте — отличился Александр Сёрлот. На 78-й минуте Фалькао сравнял счет.
Футбол. Испания. Примера
Райо Вальекано — Реал Сосьедад 1:1
Голы: 0:1 Александр Сёрлот (33'), 1:1 Falcao (78') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Марио Эрнандес, Никола Мараш, Алехандро Катена, Франсиско Гарсия, Пате Сисс, Сантьяго Комесанья, Иси Паласон, Унаи Лопес, Альваро Гарсия, Серхио Гвардиола Реал Сосьедад: Рафинья, Александр Сёрлот, Кристиан Португес, Микель Мерино, Ильяраменди, Мартин Субименди, Диего Рико, Робен Ле Норман, Игор Субельдия, Андони Горосабель, Алехандро Ремиро Предупреждения: Игор Субельдия (38'), Унаи Лопес (56'), Óscar Valentín (73')
«Сосьедад» набрал 56 очков и занимает шестое место в таблице Примеры. «Райо» идет на 11-й строчке в турнирной таблице (41 очко).