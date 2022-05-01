Источник: «Реал» хочет вернуть Роналду

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
По информации издания, «сливочные» заинтересованы в трансфере португальца из стана манкунианцев. Отмечается, что Криштиану также не против вернуться в мадридский клуб.
Напомним, что он выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
Роналду защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года, где есть опция продления еще на один сезон.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги португалец сыграл в 28 матчах, в которых забил 17 голов и отдал три результативные передачи.