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    Куртуа: «Реал» проводит отличный сезон

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    Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился эмоциями после досрочного чемпионства команды в Примере.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    «После эль-класико некоторые игроки "Барселоны" праздновали так, как будто они выиграли титул. Но мы сохраняли спокойствие, чтобы обыграть "Сельту" в трудной игре и "Хетафе", что всегда непросто.

    Мы должны были выиграть этот титул сегодня. Все было подготовлено, в том числе друзьями, семьей, болельщиками. Мы знали, что не можем проиграть "Эспаньолу". Мы проводим отличный сезон, и мы надеемся завершить его победой в Лиге чемпионов», — приводит слова Куртуа Marca.

    Напомним, в матче 34-го тура «Реал» разгромил «Эспаньол» со счетом 4:0 и обеспечил себе золотые награды.

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