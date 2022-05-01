Куртуа: «Реал» проводит отличный сезон

Голкипер «Реала»поделился эмоциями после досрочного чемпионства команды в Примере.

«После эль-класико некоторые игроки "Барселоны" праздновали так, как будто они выиграли титул. Но мы сохраняли спокойствие, чтобы обыграть "Сельту" в трудной игре и "Хетафе", что всегда непросто.

Мы должны были выиграть этот титул сегодня. Все было подготовлено, в том числе друзьями, семьей, болельщиками. Мы знали, что не можем проиграть "Эспаньолу". Мы проводим отличный сезон, и мы надеемся завершить его победой в Лиге чемпионов», — приводит слова Куртуа Marca.

Напомним, в матче 34-го тура «Реал» разгромил «Эспаньол» со счетом 4:0 и обеспечил себе золотые награды.