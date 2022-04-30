«Рубин» и «Сочи» назвали стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ

Илья Самошников Фото: globallookpress.com
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Самошников, Абильдгор, Апшацев, Лисакович.
Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Бакаев, Михайлов, Фаттахов, Климов, Онугха, Кузнецов.
LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Рубин» — «Сочи»
«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Прохин, Дркушич, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Кассьерра.
Запасные: Джанаев, Заболотный, Заика, Попов, Ангбан, Мелкадзе.
Матч «Рубин» — «Сочи» пройдет 30 апреля в Казани, начало — в 14:00 мск.