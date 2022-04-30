Кассано: Если «Барселона» подпишет Лукаку, больше не буду смотреть их матчи

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Италииподелился мнением о возможном переходе форварда «Челси»в «Барселону».

«Я обожаю философию "Барселоны", но если они подпишут Лукаку, я больше не буду смотреть их матчи. Он не может отдать три паса в "Челси", где у него нет конкурентов, а в "Барселоне" пасуют 55 раз, прежде чем забьют гол. Как он сможет это сделать?» — приводит слова Кассано Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может арендовать Лукаку из-за трудностей с подписанием нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда и страйкера «Баварии» Роберта Левандовского. Руководство «Барсы» уже встречалось с агентом Лукаку.