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    Кассано: Если «Барселона» подпишет Лукаку, больше не буду смотреть их матчи

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    Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о возможном переходе форварда «Челси» Ромелу Лукаку в «Барселону».

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    «Я обожаю философию "Барселоны", но если они подпишут Лукаку, я больше не буду смотреть их матчи. Он не может отдать три паса в "Челси", где у него нет конкурентов, а в "Барселоне" пасуют 55 раз, прежде чем забьют гол. Как он сможет это сделать?» — приводит слова Кассано Football Italia.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» может арендовать Лукаку из-за трудностей с подписанием нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда и страйкера «Баварии» Роберта Левандовского. Руководство «Барсы» уже встречалось с агентом Лукаку.

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