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    «Ман Сити» забил четыре мяча «Лидсу»

    «Лидс» — «Манчестер Сити»: счет 0:4, обзор голов

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    «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Лидс» со счетом 4:0 в матче 35 тура АПЛ.

    Габриэл Жезус
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    Габриэл Жезус

    Голы у «горожан» забивали Родри, Натан Аке и Габриэл Жезус.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лидс — Манчестер Сити 0:4
    Голы: 0:1 Родриго Эрнандес (13'), 0:2 Натан Аке (54'), 0:3 Габриэл Жезус (78'), 0:4 Фернандиньо (90 + 3') Лидс: Иллан Меслье, Стюарт Даллас, Люк Эйлинг, Робин Кох, Паскаль Стрёйк, Хуниор Фирпо, Рафаэл Диас, Матеуш Клих, Калвин Филлипс, Джек Харрисон, Родриго Морено Манчестер Сити: Габриэл Жезус, Джек Грилиш, Филип Фоден, Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Натан Аке, Эмерик Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Эдерсон Предупреждения: Хуниор Фирпо (6'), Джек Грилиш (14'), Жоау Канселу (68')

    Эта победа позволила «Ман Сити» вернуться на первое место в турнирной таблице АПЛ. Коллектив Гвардиолы набрал 84 очка и опережает «Ливерпуль» на один пункт.

    «Лидс» с 34 баллами в активе занимает 17 место.

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