«Лидс» — «Манчестер Сити»: счет 0:4, обзор голов

на выезде разгромилсо счетом 4:0 в матче 35 тура АПЛ.

Голы у «горожан» забивали Родри, Натан Аке и Габриэл Жезус.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лидс — Манчестер Сити 0:4 Голы: 0:1 Родриго Эрнандес (13'), 0:2 Натан Аке (54'), 0:3 Габриэл Жезус (78'), 0:4 Фернандиньо (90 + 3') Лидс: Иллан Меслье, Стюарт Даллас, Люк Эйлинг, Робин Кох, Паскаль Стрёйк, Хуниор Фирпо, Рафаэл Диас, Матеуш Клих, Калвин Филлипс, Джек Харрисон, Родриго Морено Манчестер Сити: Габриэл Жезус, Джек Грилиш, Филип Фоден, Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Натан Аке, Эмерик Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Эдерсон Предупреждения: Хуниор Фирпо (6'), Джек Грилиш (14'), Жоау Канселу (68')

Эта победа позволила «Ман Сити» вернуться на первое место в турнирной таблице АПЛ. Коллектив Гвардиолы набрал 84 очка и опережает «Ливерпуль» на один пункт.

«Лидс» с 34 баллами в активе занимает 17 место.