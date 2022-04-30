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    «Атлетик» дома обыграл «Атлетико»

    «Атлетик» — «Атлетико»: счет 2:0, обзор голов

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    В 34 туре чемпионата Испании встретились «Атлетик» и «Атлетико». Победа досталась «баскам» (2:0).

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    Автогол оформил игрок «матрасников» Марио Эрмосо. Иньяки Уильямс удвоил счет на 56 минуте поединка.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетик — Атлетико 2:0
    Голы: 1:0 Марио Эрмосо (автогол) (8'), 2:0 Иньяки Уильямс (пенальти) (56') Атлетик: Унай Симон, Оскар де Маркос Арана, Йерай Альварес, Иньиго Мартинес, Юри Берчиче, Nicholas Williams, Дани Гарсия, Микель Весга, Икер Муньяин, Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия Атлетико: Антуан Гризманн, Луис Суарес, Ренан Лоди, Янник Карраско, Жоффрей Кондогбиа, Эктор Эррера, Маркос Льоренте, Рейнилду Мандава, Марио Эрмосо, Jose Maria Gimenez, Ян Облак Предупреждения: Марио Эрмосо (1'), Рейнилду Мандава (18'), Дани Гарсия (25'), Иньяки Уильямс (68'), Ренан Лоди (71'), Алехандро Беренгер (90 + 1')

    «Атлетико» идет на 4 месте в таблице Ла Лиги, набрав 61 очко. «Атлетик» занимает 8 строчку. Он набрал 51 балл и отстает от зоны еврокубков на один пункт.

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