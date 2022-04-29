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    ПСЖ упустил выездную победу над «Страсбургом»

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    В матче 35-го тура чемпионата Франции «Страсбург» на своем поле сыграл вничью с «Пари Сен-Жермен» — 3:3.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 3-й минуте открыли хозяева. Перрен с правого фланга исполнил передачу за спины защитникам, Гамейро опередил Кимпембе, ворвался в штрафную с правого края и с близкого расстояния послал мяч над плечом Доннаруммы в ближний угол.

    Парижане отыгрались на 23-й минуте. Неймар от центральной линии исполнил пас на ход Мбаппе, тот на огромной скорости ворвался в штрафную и закатил мяч в «домик» голкиперу.

    На 64-й минуте ПСЖ повел. Неймар исполнил проникающий пас на Мбаппе, тот сблизился с голкипером и покатил правее на Хакими, который с линии вратарской отправил мяч под перекладину.

    А спустя четыре минуты ошибся Джику с передачей назад, выведя Мбаппе на рандеву с Селсом, а Килиан своим шансом уверенно воспользовался, оформив дубль.

    Но на 75-й минуте угловой позволил хозяевам сократить оставание. После навеса с правого края Хабиб Диалло в борьбе с Вератти поразил ворота ПСЖ.

    А в компенсированное время Льенар с левого фланга исполнил высокую подачу, на которую не решился пойти Доннарумма. Сиссоко помешал Мендешу добраться до мяча, а Антони Каси слёта вогнал снаряд в ближний угол, сравняв счет.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Страсбург — ПСЖ 3:3
    Голы: 1:0 Кевин Гамейро (3'), 1:1 Килиан Мбаппе (23'), 1:2 Ашраф Хакими (64'), 1:3 Килиан Мбаппе (68'), 2:3 Марко Верратти (автогол) (75'), 3:3 Антони Каси (90 + 2') Страсбург: Матц Зельс, Фредерик Гильберт, Лука Перрен, Жерзино Ньямси, Александр Джику, Димитри Льенар, Адриен Томассон, Саньин Прцич, Жанрикне Беллегард, Людовик Ажорк, Кевин Гамейро ПСЖ: Неймар, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Хуан Бернат, Перейра Данилу, Марко Верратти, Ашраф Хакими, Преснел Кимпембе, Серхио Рамос, Маркос Маркиньос, Джанлуиджи Доннарумма Предупреждения: Жанрикне Беллегард (8'), Саньин Прцич (41'), Димитри Льенар (60'), Неймар (73'), Преснел Кимпембе (90 + 4'), Джанлуиджи Доннарумма (90 + 6')

    В прошлом туре «ПСЖ» в 10-й раз в истории стал чемпионом Франции. «Страсбур» с 57 баллами располагается на 6-й строчке турнирной таблицы Лиги 1.

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