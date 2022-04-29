ПСЖ упустил выездную победу над «Страсбургом»

Счет в матче на 3-й минуте открыли хозяева. Перрен с правого фланга исполнил передачу за спины защитникам, Гамейро опередил Кимпембе, ворвался в штрафную с правого края и с близкого расстояния послал мяч над плечом Доннаруммы в ближний угол.
Парижане отыгрались на 23-й минуте. Неймар от центральной линии исполнил пас на ход Мбаппе, тот на огромной скорости ворвался в штрафную и закатил мяч в «домик» голкиперу.
На 64-й минуте ПСЖ повел. Неймар исполнил проникающий пас на Мбаппе, тот сблизился с голкипером и покатил правее на Хакими, который с линии вратарской отправил мяч под перекладину.
А спустя четыре минуты ошибся Джику с передачей назад, выведя Мбаппе на рандеву с Селсом, а Килиан своим шансом уверенно воспользовался, оформив дубль.
Но на 75-й минуте угловой позволил хозяевам сократить оставание. После навеса с правого края Хабиб Диалло в борьбе с Вератти поразил ворота ПСЖ.
А в компенсированное время Льенар с левого фланга исполнил высокую подачу, на которую не решился пойти Доннарумма. Сиссоко помешал Мендешу добраться до мяча, а Антони Каси слёта вогнал снаряд в ближний угол, сравняв счет.
В прошлом туре «ПСЖ» в 10-й раз в истории стал чемпионом Франции. «Страсбур» с 57 баллами располагается на 6-й строчке турнирной таблицы Лиги 1.